La Serie A nel 2032 | l’IA di Transfermarkt disegna una top-11 da sogno
Il celebre portale Transfermarkt, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, si è lanciato in una visione audace del calcio italiano futuro: come potrebbe apparire la Serie A nel 2032? Il risultato è una formazione ideale — una top-11 futuristica con valutazioni astronomiche e volti già emergenti oggi — che fa riflettere su talenti, mercati e traiettorie possibili. Valori stellari e giovani protagonisti. Secondo il modello predittivo, alcuni giocatori attualmente giovanissimi si ritagliano ruoli da titolari assoluti. In attacco, il tridente immaginato è formato da Matías Soulé, Pio Esposito e Kenan Y?ld?z, con quest’ultimo che — nel modello — raggiunge il picco di 200 milioni di euro come valore di mercato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: serie - transfermarkt
Et voilà Ecco i nuovi valori di mercato della Serie B dopo l'update intermedio autunnale. - facebook.com Vai su Facebook
La classifica della Serie A per abbonamenti strappati - X Vai su X
Come sarà la Serie A nel 2032? Ecco la Top 11 secondo l'IA di transfermarkt: Kenan Yildiz varrà 200 milioni - Il sito specializzato transfermarkt ha provato a disegnare la Top 11 del nostro campionato nel 2032: tra 7 anni i valori saranno schizzati all ... Si legge su eurosport.it