Il celebre portale Transfermarkt, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, si è lanciato in una visione audace del calcio italiano futuro: come potrebbe apparire la Serie A nel 2032? Il risultato è una formazione ideale — una top-11 futuristica con valutazioni astronomiche e volti già emergenti oggi — che fa riflettere su talenti, mercati e traiettorie possibili. Valori stellari e giovani protagonisti. Secondo il modello predittivo, alcuni giocatori attualmente giovanissimi si ritagliano ruoli da titolari assoluti. In attacco, il tridente immaginato è formato da Matías Soulé, Pio Esposito e Kenan Y?ld?z, con quest’ultimo che — nel modello — raggiunge il picco di 200 milioni di euro come valore di mercato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

La Serie A nel 2032: l'IA di Transfermarkt disegna una top-11 da sogno