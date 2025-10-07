La seconda sfilata di Matilde Lucidi | la figlia di Bianca Balti torna in passerella per Miu Miu
Matilde Lucidi ha concesso il bis. Questa a Parigi sarà la settimana lavorativa più memorabile della sua carriera di modella. La figlia di Bianca Balti, al suo debutto in passerella durante la fashion week francese, ha messo in curriculum una seconda sfilata, per Miu Miu. Il primo catwalk, per Dior. La prima sfilata di Matilde Lucidi All’inizio di ottobre, ha destato parecchio clamore la prima passerella di Matilde Lucidi per Dior. Con la sua bellezza semplice e naturale, ha indossato un look che mescola innocenza e carattere: camicia delicata abbinata a una mini gonna, in tonalità chiare e floreali. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
