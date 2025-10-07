La seconda Flotilla verso a Gaza da nave Conscience l’appello a scioperare | Domani ci intercettano

Otranto, 7 ottobre 2025 – La vicenda della Global Sumud Flotilla è tutt’altro che chiusa. Mentre Israele rilascia gli attivisti della prima spedizione arrestati mercoledì notte, altre barche che si sono unite alla missione in seconda battuta, dirette a Gaza, e ora stanno arrivando nella zona ‘rossa’, dove verranno con tutta probabilità intercettate dalla Marina israeliana. Tra queste c’è Conscience, una nave di 70 metri salpata da Otranto il 30 settembre con a bordo farmaci salvavita e 250 tra medici e infermieri. Altre otto imbarcazioni sono partite da Catania con ‘Thousand Madleen to Gaza’. Segui la Flotilla sulla mappa: il tracker La missione di Conscience. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La seconda Flotilla verso a Gaza, da nave Conscience l’appello a scioperare: “Domani ci intercettano”

