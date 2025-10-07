La Second Decision di LeBron James? Altro che ritiro era uno spot pubblicitario

Sono state 24 ore surreali per gli amanti del basket e per i fan di LeBron James. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha annunciato ieri, lunedì 6 ottobre, con un post social la sua “Second Decision”. Ripresa della precedente “decisione” del 2010 che lo aveva portato a cambiare squadra: dai Cleveland Cavaliers, team che lo aveva selezionato nel Draft, ai Miami Heat. Molti pensavano all’ annuncio di ritiro, ma erano anche girate indiscrezioni di una possibile trovata pubblicitaria. Con l’annuncio e i timori dello stop definitivo alla pallacanestro di King James, era arrivato anche l’ aumento vertiginoso dei prezzi dei biglietti per quella che, in teoria, avrebbe potuto essere la sua ultima partita il prossimo aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La “Second Decision” di LeBron James? Altro che ritiro, era uno spot pubblicitario

