la scuola sale ad alta quota i ragazzi delle medie sulle orobie

Non una vacanza, ma una gita d’istruzione a tutti gli effetti, sebbene senza le classiche visite a musei e chiese. Un’iniziativa, per di più ad inizio anno scolastico, pensata semmai per rinforzare lo spirito di classe, quando per classe in questo caso si intende quelle della scuola media paritaria Maria Cecilia Turchi dell’Istituto Pio XII di Sondrio, i cui alunni sono stati i protagonisti del progetto " La scuola ad alta quota ", una due giorni di studio, natura e amicizia che è diventata ormai tradizione consolidata dell’istituto – l’unico paritario in provincia - che ogni anno rinnova la sua validità educativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
