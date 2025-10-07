La scritta Vespa infame in un ascensore della Rai di Via Teulada E l’azienda apre un’inchiesta

“Vespa infame”, questa la scritta apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. Episodio che ha fatto scattare un’indagine delle forze dell’ordine mentre in azienda si cercano i responsabili. Proprio oggi la premier Meloni registrerà una doppia intervista con Bruno Vespa, in onda prima a “ Cinque Minuti “, subito dopo il Tg1 delle 20, e poi in seconda serata a “Porta a Porta”. Il conduttore era finito nei giorni scorsi al centro delle polemiche per lo scontro televisivo con l’attivista Tony La Piccirilla, uno degli attivisti imbarcati sulla Global Sumud Floti lla. Vespa lo aveva incalzato sulla scelta di non consegnare gli aiuti per Gaza a Cipro, come proposto dal cardinale Pierbattista Pizzaballa, e mentre l’attivista cercava di spiegare le ragioni dei volontari, cioè aprire un canale diretto senza mediatori e rompere l’assedio di Israele, il giornalista aveva alzato i toni: “E allora vi posso dire che non ve ne fotte niente di dare gli aiuti alle persone?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

