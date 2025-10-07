La sconfitta in Calabria mostra che il centrosinistra non è competitivo al centro

Adesso al campo largo non resta che aspettare che arrivino i nostri, come nei western, la Toscana, domenica, e poi Puglia e Campania per lenire i lividi di queste due prime regionali, le Marche e la Calabria, dove è andata proprio male. Un’altra batosta, con il grillin-contiano Pasquale Tridico stracciato sessanta a quaranta dal forzista Roberto Occhiuto, il presidente uscente che, indagato, si era appellato al popolo, il quale gli ha riconsegnato la Calabria. Evidentemente affidarsi a uno che ha promesso una specie di reddito di cittadinanza regionale e l’abolizione del bollo auto, o a candidature come quella anti-Ucraina di Donatella Di Cesare, forse non è stata una scelta brillante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

