La scienziata Annamaria Colao sui farmaci GLP-1 contro l’obesità | Questi derivati ormonali funzionano perfettamente risolvono in molti casi il problema a monte della presa di peso Perché poi dovremmo interromperli?

Nuove terapie farmacologiche stanno aiutando a gestire obesità e sovrappeso come mai prima, riducendo per chi ne soffre gran parte dei rischi per la salute cardiaca e non solo. Lo evidenzia l'endocrinologa, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, per la quale si è soltanto all'inizio di una nuova era dei derivati ormonali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La scienziata Annamaria Colao sui farmaci GLP-1 contro l’obesità: «Questi derivati ormonali funzionano perfettamente, risolvono in molti casi il problema a monte della presa di peso. Perché poi dovremmo interromperli?»

