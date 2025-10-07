La scienza per la prevenzione | l’Università di Firenze protagonista nella settimana della Protezione Civile

Firenze, 7 ottobre 2025 – Prevenire e ridurre i rischi. Nell’ambito della settimana nazionale della Protezione Civile (in corso fino al 13 ottobre) l’Università di Firenze organizza un’iniziativa per far conoscere le attività di ricerca che la comunità scientifica svolge per la previsione e la prevenzione dei rischi, in modo da ridurre le incertezze nel processo di valutazione e salvaguardare la vita umana. L’incontro, dal titolo “La Scienza per la prevenzione in protezione civile”, si terrà online giovedì 9 ottobre (ore 15) in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università di Firenze e si collega ad analoghe iniziative degli atenei italiani che si svolgeranno in contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

