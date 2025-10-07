La scienza ha parlato | la gara per accoppiarsi accorcia la vita e spiega perché le femmine vincono sempre

Le femmine dei mammiferi vivono in media il 12% in più rispetto ai maschi della stessa specie. Questa differenza, documentata attraverso lo studio più completo mai realizzato sulla longevità animale, trova una delle sue spiegazioni principali nel comportamento sessuale e nelle strategie riproduttive. La ricerca, pubblicata sulla rivista Science Advances, ha analizzato dati relativi a 528 specie di mammiferi e 648 specie di uccelli, sia in cattività negli zoo che in natura, offrendo nuove prospettive su un fenomeno biologico che incuriosisce gli scienziati da decenni. Il team internazionale di ricercatori provenienti da Germania, Danimarca, Francia, Ungheria e Belgio ha scoperto che, mentre tra i mammiferi le femmine godono di un vantaggio significativo in termini di aspettativa di vita, negli uccelli si verifica il fenomeno opposto: i maschi vivono in media il 5% in più delle femmine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

