La savocese Marta Maimone vince il Trofeo Coni a Lignano Sabbiadoro
Strepitosa vittoria di Marta Maimone al “Trofeo Coni”. La talentuosa portacolori dell’Atletica Savoca si è imposta nel “Tetrathlon B”, totalizzando il maggior numero di punti nelle quattro specialità previste dalla categoria Ragazze (nate negli anni 2012 e 2013): 60 metri, lancio del vortex. 🔗 Leggi su Today.it
