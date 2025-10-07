Meglio di così non poteva iniziare ottobre per la Samb. Il successo di Sassari, il terzo consecutivo ed il secondo in trasferta, fanno vedere in una luce diversa il cammino di Eusepi e compagni. Attualmente al quarto posto in classifica, dietro a Arezzo, Ravenna e Ascoli, i rossoblù si stanno confermando come la sorpresa del girone. Nessuno alla vigilia aveva dato la Samb tra le prime della classe, anzi ad inizio stagione tutti i massimi esperti della categoria avevano relegato i rossoblù tra le squadre destinate a lottare per la salvezza o addirittura a retrocedere. Certo, siamo solo all’ottava giornata ed il campionato, a parte il terzetto di testa che sembra fare una marcia a parte, non ha ancora delineato in modo chiaro e netto i valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Samb non vuole smettere di stupire