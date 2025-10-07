La Samb non vuole smettere di stupire
Meglio di così non poteva iniziare ottobre per la Samb. Il successo di Sassari, il terzo consecutivo ed il secondo in trasferta, fanno vedere in una luce diversa il cammino di Eusepi e compagni. Attualmente al quarto posto in classifica, dietro a Arezzo, Ravenna e Ascoli, i rossoblù si stanno confermando come la sorpresa del girone. Nessuno alla vigilia aveva dato la Samb tra le prime della classe, anzi ad inizio stagione tutti i massimi esperti della categoria avevano relegato i rossoblù tra le squadre destinate a lottare per la salvezza o addirittura a retrocedere. Certo, siamo solo all’ottava giornata ed il campionato, a parte il terzetto di testa che sembra fare una marcia a parte, non ha ancora delineato in modo chiaro e netto i valori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: samb - vuole
Cronaca, commento, pagelle, interviste e tanto altro: un magazine unico, indispensabile per chi ama la Sambenedettese e vuole custodire la memoria della sua storia calcistica. Leggere per credere Vai su Facebook
Samb avanti e poi rimontata: al Riviera (9mila persone) passa il Forlì. Eusepi segna ma sbaglia un rigore - È il Forlì a portarsi a casa i tre punti nella gara del Riviera delle Palme. Come scrive corriereadriatico.it