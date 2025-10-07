La Salis premia chi vuol appendere i nemici
I dem genovesi mandano all’Ente metropolitano il consigliere che evocò piazzale Loreto rivolgendosi alla capogruppo di Fdi. Nelle chat i metodi squadristi del vicesindaco Terrile: «Fuori dal partito chi non l’ha votato». Iscritti delusi: «Doppia morale». 🔗 Leggi su Laverita.info
Città Metropolitana di Genova! Un grande risultato, frutto del lavoro sul territorio e del sostegno di sindaci e consiglieri comunali. La nostra coerenza premia, mentre il sindaco Salis é senza maggioranza!
Salis propone un trofeo speciale per unire Millevele e Barcolana