La Salis premia chi vuol appendere i nemici

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dem genovesi mandano all’Ente metropolitano il consigliere che evocò piazzale Loreto rivolgendosi alla capogruppo di Fdi. Nelle chat i metodi squadristi del vicesindaco Terrile: «Fuori dal partito chi non l’ha votato». Iscritti delusi: «Doppia morale». 🔗 Leggi su Laverita.info

