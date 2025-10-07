La Salis festeggia l' immunità | Vittoria contro il fascismo E rilancia sulla compagna Maja T
Ilaria Salis esulta: "È la vittoria contro il fascismo". Dopo essersi salvata per un solo voto a suo favore, l'eurodeputata di Avs sorride soddisfatta e rilancia: "Ora serve giustizia anche Maja T. che va liberata". Si tratta dell'attività tedesca alla sbarra in Ungheria perché accusata di quattro aggressioni a militanti di estrema destra. Salis rilascia solo una breve dichiarazione fuori dall'emiciclo del parlamento europeo di Straburgo dove i partiti di sinistra hanno votato compatti a suo favore, mentre nel fronte di centrodestra ci sono stati franchi tiratori e molti eurodeputati che hanno preferito non votare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leoncavallo sgomberato dopo 31 anni. Matteo Salvini festeggia: “Afuera!”. Ilaria Salis: “Avanza la Milano della speculazione”
Immunità, Ilaria Salis si salva (per il momento) per un solo voto. Il Pd festeggia. FdI: “Violenza legittimata”
#LaVeritàdioggi Umiliati ?Pro Pal e maranza festeggiano il pogrom ?Ora la Salis regala una poltrona a chi vuol appendere gli avversari ?Garlasco, il carabiniere e la pm nell’albergo a ore http://social.laverita.info/sfogliatore - X Vai su X
Agtw.it. . Schlein festeggia i 40 anni dell'Arcigay. E su Ilaria Salis: «In Ungheria non ci può essere un processo giusto» - facebook.com Vai su Facebook
