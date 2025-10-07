La Salis festeggia l' immunità | Vittoria contro il fascismo E rilancia sulla compagna Maja T

Ilaria Salis esulta: "È la vittoria contro il fascismo". Dopo essersi salvata per un solo voto a suo favore, l'eurodeputata di Avs sorride soddisfatta e rilancia: "Ora serve giustizia anche Maja T. che va liberata". Si tratta dell'attività tedesca alla sbarra in Ungheria perché accusata di quattro aggressioni a militanti di estrema destra. Salis rilascia solo una breve dichiarazione fuori dall'emiciclo del parlamento europeo di Straburgo dove i partiti di sinistra hanno votato compatti a suo favore, mentre nel fronte di centrodestra ci sono stati franchi tiratori e molti eurodeputati che hanno preferito non votare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

