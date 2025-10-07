La sala operativa provinciale apre al pubblico e alle scuole il 9 ottobre

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, promossa dal Dipartimento della protezione civile, il prossimo 9 ottobre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, la prefettura di Arezzo, d’intesa con la Provincia, ha organizzato un “Open Day” della sala operativa provinciale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sala - operativa

Guardia costiera. Inaugurata la sala operativa

Chiude la sala operativa del commissariato? Lattuca chiede un incontro al ministro Piantedosi: "Pronta una raccolta firme"

Lettera di Lattuca al ministro: "Sveli il futuro della sala operativa"

Incendi boschivi: aggiornamenti e raccomandazioni dalla sala operativa Pratomagno - La lotta attiva agli incendi a livello regionale è coordinata dalla “Sala Operativa Unificata Permanente” (SOUP) e dai sei “Centri Operativi Provinciali” (COP) AIB. Segnala lanazione.it

Riunione operativa alla Sala operativa integrata di Ascoli - Riunione operativa della Sala operativa integrata (Soi) di Ascoli che ha coinvolto i componenti del sistema provinciale di protezione civile. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sala Operativa Provinciale Apre