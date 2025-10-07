La Ruota della Fortuna Gerry Scotti scatenato | cosa si gioca contro Affari Tuoi

La sfida in access prime time si fa sempre più accesa. Si parla del duello rusticano tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, molto ondivago: per esempio domenica 5 ottobre i due format hanno registrato uno share sostanzialmente equivalente. E la sfida continua, con il pubblico che saltella tra i pacchi di Stefano De Martino e le lettere del tabellone di Gerry Scotti. E dato che la sfida è appena iniziata, ecco che La Ruota della Fortuna prova a giocarsi uno dei primi jolly, rinnovando subito parte del game-show. Nella puntata del 6 ottobre, infatti, ha debuttato un nuovo segmento di gioco: ecco “ Il Giramondo ” che è andato a sostituire l’apertura classica de “ La Ruota del Tempo ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

