La rivoluzione del grembiule | Miu Miu PE 2026 riscrive il senso del capo simbolo del lavoro femminile

Q uante volte il lavoro femminile, quello fatto di cura, dedizione e fatica, è rimasto confinato tra le mura domestiche o relegato nell’invisibilità? Miuccia Prada, con la sfilata Miu Miu Primavera-Estate 2026, rompe il silenzio e porta in passerella una riflessione profonda. Protagonista inatteso di questa narrazione è il grembiule, trasformato da indumento umile a manifesto di indipendenza e orgoglio, in una collezione che parla di tutte noi. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Miu Miu PE 2026: il grembiule, da simbolo a statement. Non più solo un capo utilitario, ma un vero e proprio emblema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

