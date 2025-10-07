La rivelazione Il 20enne Addai ha già conquistato Fabregas e il Como

In riva al lago brilla la luce di Jayden, ennesimo talento scoperto da Cesc Fabregas e già diventato punto di riferimento del Como. Anche a Bergamo il 20enne olandese di passaporto ghanese, arrivato la scorsa estate alla corte degli Hartono, è stato protagonista di una prestazione di spessore sulla fascia destra. Lanciato titolare nella mischia vista l’assenza per squalifica di Jesus Rodriguez, Addai ha mostrato le sue qualità migliori: scatto, progressione, dribbling. Tanta roba per un ragazzo pagato 14 milioni e che nella passata stagione ha vinto la Youth League con la maglia dell’AZ Alkmaar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

