La ristoratrice celiaca | Con la cucina senza glutine i clienti si fidelizzano e diventano nostri amici

Cesenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ristoratrice celiaca cesenate ha fornito una appassionata testimonianza all'incontro promosso da Fipe Confcommercio cesenate nella sede di Icook, la scuola di cucina di Iscom Formazione, con i ristoratori cesenati in cui si è parlato della cultura Gluten free nei locali cesenati. Il tema è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ristoratrice - celiaca

Settimana della celiachia, dai corsi di cucina senza glutine alle attività nelle scuole: tutti gli eventi a Roma e in Italia - Questo l'obiettivo della decima edizione della Settimana Nazionale della Celiachia, in tutta Italia dall'11 al 19 maggio con eventi e ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ristoratrice Celiaca Cucina Senza