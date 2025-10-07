La ricetta di Richard Gere per la felicità | Pazienza lavoro su di sé e inclusione

(askanews) – «È difficile cambiare il mondo ma si può lavorare su sé stessi», dice Richard Gere, parlando della sua filosofia di vita e del documentario Dalai Lama – La saggezza della felicità (Wisdom of Happiness), nei cinema italiani il 6, 7 e 8 ottobre (con Wanted), di cui è produttore esecutivo con Oren Moverman (regia di Barbara Miller e Philip Delaquis). GUARDA LE FOTO Bello e impossibile: il fascino di Richard Gere non smette di conquistarci. Le foto. Il documentario sul Dalai Lama. Un film realizzato per il novantesimo compleanno del leader spirituale, e portato in diversi festival, in cui il Dalai Lama, come un amico, condivide la sua saggezza e la sua ricetta per la felicità, mescolando le antiche tradizioni del buddhismo tibetano, la sua storia e riflessioni sul mondo di oggi. 🔗 Leggi su Amica.it

