Lo stop di tre settimane agli interventi chirurgici nel periodo di Natale "non è un taglio". Sulla querelle che riguarda il Rizzoli, i sindacati e i professionisti assai critici sulla scelta, arriva la presa di posizione dell’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, che sottoscrive in pieno le parole del direttore generale Andrea Rossi. "Io direi che siamo all’interno di un comportamento non solo fisiologico, ma anche virtuoso – dichiara l’assessore –. Tutte le Aziende ospedaliero-universitarie, ma direi tutte le Aziende sanitarie riducono i volumi delle loro prestazioni, perché non solo gli operatori, ma anche tutti i cittadini, se non c’è una necessità urgente, preferiscono passare quel periodo in tranquillità e con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La replica dell’assessore Fabi: "Nessun taglio, normale prassi"