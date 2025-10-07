La replica dell’assessore Fabi | Nessun taglio normale prassi

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stop di tre settimane agli interventi chirurgici nel periodo di Natale "non è un taglio". Sulla querelle che riguarda il Rizzoli, i sindacati e i professionisti assai critici sulla scelta, arriva la presa di posizione dellassessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, che sottoscrive in pieno le parole del direttore generale Andrea Rossi. "Io direi che siamo all’interno di un comportamento non solo fisiologico, ma anche virtuoso – dichiara l’assessore –. Tutte le Aziende ospedaliero-universitarie, ma direi tutte le Aziende sanitarie riducono i volumi delle loro prestazioni, perché non solo gli operatori, ma anche tutti i cittadini, se non c’è una necessità urgente, preferiscono passare quel periodo in tranquillità e con la famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la replica dell8217assessore fabi nessun taglio normale prassi

© Ilrestodelcarlino.it - La replica dell’assessore Fabi: "Nessun taglio, normale prassi"

In questa notizia si parla di: replica - assessore

Palazzetto di Filippone, l’assessore Pantalone replica al consigliere Riccardo: "Progetto chiaro e investimenti per centinaia di migliaia di euro"

L’assessore Pantalone replica al consigliere Costa: "Attacco immotivato e pretestuoso"

La replica dell’assessore: "Ricevute 12.500 domande ma solo il 15% da clochard. Pausa per rivedere i requisiti"

replica dell8217assessore fabi nessunLa replica dell’assessore Fabi: "Nessun taglio, normale prassi" - Sulla querelle che riguarda il Rizzoli, i sindacati e i professionisti assai critici sulla scelta, arriva ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Replica Dell8217assessore Fabi Nessun