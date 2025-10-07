La Regione Umbria vende un podere e una casa cantoniera | come partecipare all' asta

Perugiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria vende: asta pubblica per l'alienazione di due immobili. Il primo è la casa cantoniera di Campiglione, nel comune di Bastia Umbra. Il secondo è il podere ‘Casanova’ nel Comune di San Venanzo.Per la casa cantoniera la base d'asta è di 256.930 euro. Per il podere e i terreni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - umbria

Lingua blu, la Regione Umbria fronteggia l'epidemia di Blue tongue: aiuti e ristori agli allevatori

Terni progetto stadio-clinica, PD e M5S in Regione: “Rivedere la sanità convenzionata in tutta l’Umbria per difendere il pubblico”

Lutto n Umbria e nelle Forze Armate: addio al Generale Nicolò Saltaperna. "Legatissimo, con la sua famiglia,alla nosta regione"

Regione Umbria espone la bandiera palestinese - La Regione Umbria ha esposto la bandiera palestinese sulla facciata della propria sede, nel centro storico di Perugia. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Umbria Vende Podere