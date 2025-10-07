La Regione Puglia denuncia il governo israeliano | Illegale sequestro di attivisti della Flotilla

Il Regione Puglia denuncia Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace denominata “Global Sumud Flotilla”.“In seguito alla diffusione a livello internazionale delle notizie riguardanti l’illegale sequestro e arresto da parte. 🔗 Leggi su Baritoday.it