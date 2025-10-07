La Regione Puglia denuncia il governo israeliano | Illegale sequestro di attivisti della Flotilla
Il Regione Puglia denuncia Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace denominata “Global Sumud Flotilla”.“In seguito alla diffusione a livello internazionale delle notizie riguardanti l’illegale sequestro e arresto da parte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: regione - puglia
Consegnato al Comune di Castellaneta l’ultimo bus a metano dei 148 acquistati dalla Regione Puglia Venerdì
“Attività storiche e di tradizione della Regione Puglia”: convegno a San Pietro Vernotico
Ex Ilva dopo il rinvio della decisione: Emiliano, “l’Italia sta scaricando ancora una volta su Taranto il proprio futuro industriale” Il presidente della Regione Puglia: non sono maturi i tempi per un accordo
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con la previsione di possibili precipitazioni e forte vento nei giorni 6 e 7 ottobre 2025. Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a cons - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 3 ottobre ? Dalle 9:00 alle 14:00 Sala 2 - Padiglione 152, Regione Puglia #GiornataDellaTrasparenza #RegionePuglia #TrasparenzaEPrivacy #GovernoAperto - X Vai su X
La Regione Puglia denuncia il governo israeliano per il caso Flotilla - Altri 131 attivisti di altri Paesi espulsi da Israele in Giordania (ANSA) ... ansa.it scrive
La Regione Puglia denuncia governo israeliano per Flotilla - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l'arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace Global Sumud Flotil ... Scrive msn.com