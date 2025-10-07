la regione puglia denuncia il governo di israele

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha denunciato il governo israeliano. Lo ha fatto per il sequestro e l’arresto dei cittadini italiani, tra cui alcuni pugliesi, impegnati nella missione di pace Global Sumud Flotilla. Sono stati tre i volontari originari della Puglia arrestati dagli israeliani, a bordo delle imbarcazioni che hanno tentato di raggiungere Gaza nei giorni scorsi. La Giunta regionale ha quindi deciso di sporgere denuncia contro Israele. Emiliano: «Reati gravissimi». In merito alla denuncia a Israele da parte della Regione Puglia, Emiliano ha spiegato: «La consumazione di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti nelle carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle stesse imbarcazioni, configurano reati gravissimi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

