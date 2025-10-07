La Regione Puglia denuncia il governo di Israele
Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha denunciato il governo israeliano. Lo ha fatto per il sequestro e l’arresto dei cittadini italiani, tra cui alcuni pugliesi, impegnati nella missione di pace Global Sumud Flotilla. Sono stati tre i volontari originari della Puglia arrestati dagli israeliani, a bordo delle imbarcazioni che hanno tentato di raggiungere Gaza nei giorni scorsi. La Giunta regionale ha quindi deciso di sporgere denuncia contro Israele. Emiliano: «Reati gravissimi». In merito alla denuncia a Israele da parte della Regione Puglia, Emiliano ha spiegato: «La consumazione di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti nelle carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle stesse imbarcazioni, configurano reati gravissimi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: regione - puglia
Consegnato al Comune di Castellaneta l’ultimo bus a metano dei 148 acquistati dalla Regione Puglia Venerdì
“Attività storiche e di tradizione della Regione Puglia”: convegno a San Pietro Vernotico
Ex Ilva dopo il rinvio della decisione: Emiliano, “l’Italia sta scaricando ancora una volta su Taranto il proprio futuro industriale” Il presidente della Regione Puglia: non sono maturi i tempi per un accordo
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con la previsione di possibili precipitazioni e forte vento nei giorni 6 e 7 ottobre 2025. Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a cons - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 3 ottobre ? Dalle 9:00 alle 14:00 Sala 2 - Padiglione 152, Regione Puglia #GiornataDellaTrasparenza #RegionePuglia #TrasparenzaEPrivacy #GovernoAperto - X Vai su X
La Regione Puglia denuncia il governo israeliano per il caso Flotilla - Altri 131 attivisti di altri Paesi espulsi da Israele in Giordania (ANSA) ... Segnala ansa.it
Emiliano: la Regione Puglia denuncia il governo israeliano per i fatti della “Global Sumud Flotilla” - Il presidente Emiliano accusa Israele di violenze e sequestri ai danni di cittadini italiani e pugliesi impegnati in una missione di pace diretta verso Gaza La Regione Puglia ha annunciato una denunci ... Secondo brindisisera.it