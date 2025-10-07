La Regione | Nessuna morte in ambulanza a causa di errati codici di attribuzione

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«La pubblicazione dei dati sui 572 decessi legati a codici errati nelle chiamate al 118 è un pugno nello stomaco per l’Emilia-Romagna e rappresenta l’ennesima conferma di quanto da tempo denuncio in Assemblea legislativa. Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, nelle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - nessuna

Tempio crematorio di Bellizzi, Tommasetti attacca la Regione: "Nessuna risposta da De Luca"

Moscioli, Slow food contro Regione: "Bugia, nessuna decisione unanime"

Regionali, pioggia di nomi ma nessuna idea: ecco chi punta alla Regione (senza dire come)

regione nessuna morte ambulanza"Nessuna morte in ambulanza a causa di errati codici di attribuzione" - Non sono accettabili speculazioni politiche sulla pelle degli operatori del 118" ... Scrive parmatoday.it

regione nessuna morte ambulanzaPazienti morti in ambulanza. Quasi 60 vittime nel 2024. Vignali: "Situazione grave" - Lo studio del presidente di Forza Italia in Assemblea legislativa lancia l’allarme "Erano tutti codici di bassa gravità. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Regione Nessuna Morte Ambulanza