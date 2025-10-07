La rassegna dedicata al grande cinema di Werner Herzog si apre con L' enigma di Kaspar Hauser

Prosegue al Cinema Saffi la rassegna promossa dalla Cineteca di Bologna e dedicata al regista Werner Herzog che lunedì 13 ottobre, alle ore 21, proietta a Forlì "L'enigma di Kaspar Hauser". Nel 1828 venne trovato abbandonato e in stato confusionale un giovane, Kaspar Hauser, che sapeva appena. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

