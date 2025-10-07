La ragazza che ascoltava i gatti | un lungo viaggio per ritrovare sé stessi

Dall'autore bestseller Thomas Leoncini capace di parlare al cuore dei lettori, con oltre 80 mila copie vendute, esce " La ragazza che ascoltava i gatti " (Sperling&Kupfer) un romanzo intenso e delicato che unisce l'intimità di un diario di viaggio alla potenza della riscoperta della propria identità. Un viaggio lontano per ritrovare qualcosa di sé. Anna Midori Bennett ha il cuore diviso tra due mondi: gli Stati Uniti dove è cresciuta e il Giappone che non ha mai conosciuto, ma che sente pulsare dentro di sé come una radice nascosta. Quando le viene affidato un reportage a Nekomitsu, villaggio remoto e fuori dal tempo, la linea tra lavoro e destino si fa sottile.

Da martedì sarà possibile prenotare il mio nuovo libro "La ragazza che ascoltava i gatti". È il viaggio di una donna che attraversa il Giappone per ritrovare le proprie radici, e di un uomo che invece cerca di fuggire dalle proprie. È un romanzo sull'ascolto

