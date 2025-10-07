La psicologa di Dio vuole convertire i ragazzi gay | È libertà di parola e la Corte Suprema USA può darle ragione
La Corte Suprema degli Stati Uniti si è trovata al centro di un nuovo capitolo delle guerre culturali americane, direttamente legato alla comunità LGBTQIA+, dibattendo in queste ore una questione che divide profondamente il paese: gli stati possono vietare ai terapisti autorizzati di tentare di modificare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di giovani pazienti? Al centro della controversia c’è Kaley Chiles, una counselor cristiana del Colorado, che sostiene che il divieto statale delle cosiddette terapie di conversione violi i suoi diritti costituzionali alla libertà di espressione. Il caso rappresenta una battaglia legale dalle implicazioni nazionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it
