La protesta dei residenti di via Versilia | Alta velocità avvertiamo la pericolosità ma siamo inascoltati

Si registra la protesta di alcuni residenti di via Versilia, in zona San Mauro in Valle, che lamentano la scarsa sicurezza stradale, in particolare a causa dei veicoli che sfrecciano ad alta velocità. "Il problema principale - dicono - è l'alta velocità in una zona che è molto residenziale. Le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: protesta - residenti

La protesta dei residenti: “Via Montale invasa dai topi”

Napoli, lavori di scavo notturni all’Arenella: scoppia protesta dei residenti

“Nudisti in spiaggia e sesso in pineta”: scoppia la protesta tra i residenti di Is Arenas

SPIAGGIABELLA, STRADE TRASFORMATE IN FIUMI E RESIDENTI BLOCCATI IN CASA Strade trasformate in fiumi e residenti bloccati in casa. Così a Spiaggiabella, marina leccese, scoppia la rabbia e la protesta: "Ignorate le nostre segnalazioni, ci sentiam Vai su Facebook

Movida all'Umbertino, la protesta dei residenti: "Nessun intervento per il mancato rispetto dei regolamenti" https://ift.tt/iI27WoF https://ift.tt/W9Acqb7 - X Vai su X

Ancona, la protesta dei residenti in via Flavia: «Ci cadono i muri addosso, aiutateci» - «Venerdì ero appena uscito di casa e stavo parlando al telefono quando ho sentito un colpo alla spalla. Secondo corriereadriatico.it

Protesta di via Baracchini. La richiesta dei residenti: “Incontro con i due Comuni” - Massa, 14 settembre 2025 – Cresce la protesta dei cittadini di via Baracchini, preoccupati per il costante passaggio di camion e mezzi pesanti lungo la strada che attraversa il quartiere. Scrive lanazione.it