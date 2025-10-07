Le trame delle prossime puntate di La Promessa si arricchiscono di eventi drammatici e colpi di scena che coinvolgono i personaggi principali, portando a una escalation di tensione e conflitti. In questo contesto, emergono situazioni di malattia, segreti nascosti e decisioni difficili che cambieranno il corso delle vicende narrate. l’aggravarsi della condizione di Petra e le conseguenze sulla tenuta. Nel prosieguo della serie, Petra manifesta sintomi sempre più preoccupanti, tra irritabilità crescente e dolori persistenti al collo. La sua salute precaria suscita sospetti da parte di Samuel, che riconosce la gravità dei suoi disturbi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La promessa: grave malattia di petra nelle anticipazioni spagnole