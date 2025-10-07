La Promessa Anticipazioni Spagnole | La Grave Malattia Di Petra!

Nel corso delle nuove puntate de La Promessa Petra si ammala gravemente, Maria interviene per soccorrerla e Catalina è costretta a lasciare la tenuta con la famiglia Nelle prossime puntate de La Promessa trasmesse su Rete 4, emerge un momento di grande tensione: Petra si ammala gravemente, e Maria interviene per aiutarla, mentre Catalina è costretta a lasciare il palazzo, il marito e i suoi figli. Le anticipazioni spagnole segnalano che Petra inizierà a sentirsi male in modo sempre più evidente, manifestando un comportamento irascibile e imprevedibile. La governante subirà forti dolori al collo e Samuel sospetterà che quelle irritabilità siano frutto della sua salute cagionevole. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

