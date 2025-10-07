La Promessa anticipazioni 8 ottobre | Angela sfida Leocadia e incuriosisce Curro

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Angela torna alla tenuta e si scontra con la madre, decisa a difendere la propria libertà. Nel frattempo, Curro mostra interesse per lei. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela prova a farsi accettare dai marchesi Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Alla tenuta fa il suo ingresso un nuovo personaggio: Angela, la giovane figlia di Leocadia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

