La Procura presenta ricorso contro la scarcerazione di Catella nell'inchiesta urbanistica | cosa sappiamo
La procura ha chiesto il ricorso dopo la scarcerazione di Manfredi Catella, uno degli indagati della maxi-inchiesta urbanistica di Milano. A Catella, come ad altre persone coinvolte, erano stati revocati gli arresti domiciliari per mancanza di prove. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: procura - presenta
Locale della movida a Punta Bianca: Arnone presenta denuncia in Procura, il Pd lancia più appelli
Cane brutalmente ucciso a Naro, il partito animalista presenta denuncia in Procura
Migranti, Ong Mediterranea presenta esposto a procura Trapani
Novoli, giardini fuori controllo: il Comitato Cittadini per Firenze presenta un esposto in Procura - X Vai su X
https://www.ondatv.tv/cronaca/telefoni-nelle-parti-intime-chiesto-il-processo-per-8-detenuti-niente-schermatura/ nascosti nelle parti intime e nei materassi, la Procura presenta il conto ai detenuti: otto richieste di giudizio. Ma il carcere non sarà schermato per fi - facebook.com Vai su Facebook
La Procura presenta ricorso contro la scarcerazione di Catella nell’inchiesta urbanistica: cosa sappiamo - La procura ha chiesto il ricorso dopo la scarcerazione di Manfredi Catella, uno degli indagati della maxi- fanpage.it scrive
Inchiesta urbanistica, i pm fanno ricorso in Cassazione sul Riesame di Manfredi Catella - La Procura contesta «l’illogicità manifesta per omessa valutazione della prova e violazione di legge sull'ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio». Secondo milanofinanza.it