La Procura presenta ricorso contro la scarcerazione di Catella nell'inchiesta urbanistica | cosa sappiamo

La procura ha chiesto il ricorso dopo la scarcerazione di Manfredi Catella, uno degli indagati della maxi-inchiesta urbanistica di Milano. A Catella, come ad altre persone coinvolte, erano stati revocati gli arresti domiciliari per mancanza di prove. 🔗 Leggi su Fanpage.it

procura presenta ricorso controInchiesta urbanistica, i pm fanno ricorso in Cassazione sul Riesame di Manfredi Catella - La Procura contesta «l’illogicità manifesta per omessa valutazione della prova e violazione di legge sull'ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio». Secondo milanofinanza.it

