AGI - La procura di Roma ha aperto un fascicolo per truffa in relazione ai terreni destinati al futuro termovalorizzatore di Santa Palomba. Lo anticipa Giuseppe Scarpa su La Repubblica. Le indagini della guardia di finanza, scrive il quotidiano romano, sono andate avanti e il fascicolo aperto pm segna cosi' un passaggio ulteriore dopo la denuncia presentata dal comitato Ust Uniti per la salvaguardia del territorio. Al centro dell'indagine c'è l'acquisto dei lotti da parte di Ama, che ha pagato 7 milioni e mezzo di euro per un'area che, secondo i denuncianti, vale molto meno della somma versata dalla municipalizzata, che, in questa vicenda, è la parte lesa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Procura apre un fascicolo sull'acquisto dei terreni per il termovalorizzatore