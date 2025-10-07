La Procura apre un fascicolo sull' acquisto dei terreni per il termovalorizzatore
AGI - La procura di Roma ha aperto un fascicolo per truffa in relazione ai terreni destinati al futuro termovalorizzatore di Santa Palomba. Lo anticipa Giuseppe Scarpa su La Repubblica. Le indagini della guardia di finanza, scrive il quotidiano romano, sono andate avanti e il fascicolo aperto pm segna cosi' un passaggio ulteriore dopo la denuncia presentata dal comitato Ust Uniti per la salvaguardia del territorio. Al centro dell'indagine c'è l'acquisto dei lotti da parte di Ama, che ha pagato 7 milioni e mezzo di euro per un'area che, secondo i denuncianti, vale molto meno della somma versata dalla municipalizzata, che, in questa vicenda, è la parte lesa. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: procura - apre
Neonata muore dopo due giorni, Procura apre indagine dopo denuncia della famiglia
Baumgartner morto, la Procura apre un fascicolo. Disposta l’autopsia
Morte di Celeste Pin: Procura apre inchiesta per omicidio colposo
IL DRAMMA | Bimbo morto tra gli ospedali di Vibo e Cosenza, la Procura bruzia apre un’inchiesta https://gazzettadelsud.it/?p=2109227 Vai su Facebook
Senzatetto trovato morto nella stazione ferroviaria, la Procura apre un fascicolo per omissione di soccorso - La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d'indagine a carico di ignoti per fare luce sulla morte di un senzatetto di 46 anni, trovato senza vita lo scorso 27 settembre ... Lo riporta ilgazzettino.it
Insulti e minacce a Silvia Salis, la Procura apre un fascicolo: una sola mano dietro alle lettere inviate anche a Bucci e Toti - Secondo i primi accertamenti, lo stesso autore della cartoline inviata alla sindaca di Genova avrebbe scritto simili missive al presidente della Regione ... Si legge su ilsecoloxix.it