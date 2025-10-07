La principessa ha inaugurato insieme al marito un nuova scultura in un parco svedese E si è divertita come una bambina

«Che felicità!» viene da pensare guardando il video diffuso dalla royal family svedese per raccontare l’ultima uscita della principessa Sofia. Un’apparizione attesissima, considerando che, negli ultimi mesi, assai raramente la moglie di re Carlo Filippo era apparsa in pubblico. Il motivo è più che lecito: lo scorso febbraio Sofia ha dato alla luce il suo quarto figlio. Una bambina, poi chiamata Ines, prima femmina dopo un trio di maschietti. Sofia di Svezia, 40 anni, con il marito, il principe Carlo Filippo, 46 (foto Getty Images) Sofia di Svezia raggiante per la nuova fontana. Lunedì 6 ottobre, invece, la principessa è tornata ai suoi doveri ufficiali. 🔗 Leggi su Amica.it

