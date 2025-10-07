La prima circoscrizione al sindaco | Le pedane in via Maqueda vanno smontate per motivi di sicurezza

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le pedane di via Maqueda vanno smontate per motivi di sicurezza”. E' questo il succo, la sintesi, di una mozione urgente approvata dal Consiglio della prima circoscrizione: 5 i voti favorevoli, 2 gli astenuti. L'atto - a firma dei consiglieri Brancato, Castiglia e Nicolao - impegna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

