La Presidente Meloni e i Ministri Crosetto e Tajani denunciati per concorso in genocidio alla Corte Penale Internazionale | Temo un clima che si sta imbarbarendo

Metropolitanmagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Premier Giorgia Meloni ha detto di esser stata denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio insieme ai Ministri Crosetto e Tajani e all ‘amministratore delegato di Leonardo. La notizia arriva dalla stessa Presidente del Consiglio, ospite dal giornalista Bruno Vespa. Giorgia Meloni e i ministri Crosetto e Tajani denunciati alla Corte Penale Internazionale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite su Rai 1 dal giornalista Bruno Vespa, ha dichiarato di esser stata denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio insieme ai Ministri Crosetto e Tajani, e all’amministratore delegato di Leonardo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la presidente meloni e i ministri crosetto e tajani denunciati per concorso in genocidio alla corte penale internazionale temo un clima che si sta imbarbarendo

© Metropolitanmagazine.it - La Presidente Meloni e i Ministri Crosetto e Tajani denunciati per concorso in genocidio alla Corte Penale Internazionale: ”Temo un clima che si sta imbarbarendo”

In questa notizia si parla di: presidente - meloni

Alberto Trentini, la mamma contro Meloni: “Da 8 mesi in carcere e la nostra presidente del Consiglio tace”

Meloni accoglie il presidente dell’Algeria a Villa Pamphilj: intese su economia, sicurezza e Piano Mattei

La stretta di mano tra Meloni e il Presidente della Repubblica algerina Tebboune a Villa Pamphilj – Il video

Meloni: “Denunciata con miei ministri per concorso in genocidio alla CPI” - La premier, parlando a "Porta a porta", ha detto: "Io, il ministro Crosetto, il ministro Tajani e credo l'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani siamo stati denunciati alla Corte ... Secondo tg24.sky.it

presidente meloni ministri crosettoMeloni denunciata per concorso in genocidio alla Corte Aja, rivelazione della premier: "Primo caso al mondo" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivelato di essere stata denunciata, insieme a due ministri, alla Corte penale internazionale: cosa rischia ... Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Presidente Meloni Ministri Crosetto