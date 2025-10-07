La Premier Giorgia Meloni ha detto di esser stata denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio insieme ai Ministri Crosetto e Tajani e all ‘amministratore delegato di Leonardo. La notizia arriva dalla stessa Presidente del Consiglio, ospite dal giornalista Bruno Vespa. Giorgia Meloni e i ministri Crosetto e Tajani denunciati alla Corte Penale Internazionale. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite su Rai 1 dal giornalista Bruno Vespa, ha dichiarato di esser stata denunciata alla Corte Penale Internazionale per concorso in genocidio insieme ai Ministri Crosetto e Tajani, e all’amministratore delegato di Leonardo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Presidente Meloni e i Ministri Crosetto e Tajani denunciati per concorso in genocidio alla Corte Penale Internazionale: ”Temo un clima che si sta imbarbarendo”