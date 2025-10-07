La preparazione in vista della sfida col Cesena Alle prese con ben cinque assenti per le chiamate nelle Nazionali

A complicare la preparazione della squadra per la prossima gara contro il Cesena, sabato 18 ottobre al ‘Picco’ alle 19.30, non ci sono solo l’ infortunio di Bandinelli e i problemi al ginocchio a Zurkowski che, comunque, dovrebbe tornare a disposizione alla ripresa del campionato. Anche le chiamate di ben cinque giocatori nelle varie Nazionali non sono da considerarsi manna dal cielo per mister D’Angelo che, in un momento delicatissimo, non potrà preparare in modo ottimale la gara con i romagnoli stante le assenze del portiere Mascardi, arruolato con la Nazionale U21, di capitano Hristov, convocato dalla Bulgaria, del difensore Wisniewski, chiamato dalla Nazionale polacca, dell’ attaccante Vlahovic, di scena con la Nazionale serba U21 e del centrocampista Comotto, reclutato dalla Nazionale U18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La preparazione in vista della sfida col Cesena. Alle prese con ben cinque assenti per le chiamate nelle Nazionali

