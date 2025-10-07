La politica vaticana si spacca su Gaza | tutte le distanze e le diffidenze tra il moderato Prevost e il ‘neo bergogliano’ Parolin

Duro scontro tra Israele e il Vaticano. A far scattare la scintilla è stata l’intervista del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a L’Osservatore Romano in occasione del secondo anniversario del massacro del 7 ottobre di Hamas contro Israele. “ Sebbene sicuramente ben intenzionata”, afferma una nota stampa diffusa dall’Ambasciata di Israele presso la Santa Sede, l’intervista “rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo ”, soprattutto perché “si concentra sulla critica a Israele, trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi o di porre fine alla violenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La politica vaticana si spacca su Gaza: tutte le distanze (e le diffidenze) tra il moderato Prevost e il ‘neo bergogliano’ Parolin

