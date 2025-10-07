La politica francese messa in crisi dagli estremi
MONDO. Nominato la sera di domenica 5 ottobre e dimessosi la mattina del giorno successivo, appena quattordici ore più tardi, quello di Sébastien Lecornu è il più breve governo della storia di Francia, battendo persino quello di Frédéric François-Marsal nel 1924 (durato due giorni). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: politica - francese
Macron si ricandida fra due giri, nel 2032, e congela la politica francese
L?Europa politica da fare e la crisi del debito francese: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano
Master o miraggio? L’affaire Lecornu scuote la politica francese
La crisi politica francese è figlia della crisi finanziaria. I sintomi? Deficit e pensioni. La Francia avrebbe bisogno di una legge Fornero per ridurre la spesa pubblica. Di @LucianoCapone - X Vai su X
Le dimissioni di Lecornu da premier francese sono l'ultimo capitolo di un'impasse politica sempre più difficile da superare - facebook.com Vai su Facebook
La politica francese messa in crisi dagli estremi - Nominato la sera di domenica 5 ottobre e dimessosi la mattina del giorno successivo, quello di Sébastien Lecornu è il più breve governo della storia di Francia ... Come scrive ecodibergamo.it
La Crisi Politica in Francia: Conseguenze delle Dimissioni di Sébastien Lecornu - Le dimissioni di Sébastien Lecornu rappresentano un momento cruciale per la Francia, sollevando interrogativi significativi sul futuro politico del paese. Riporta notizie.it