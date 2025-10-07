La poeta Mariangela Gualtieri in scena con Bestemmia un appello alla nostra umanità
“Bestemmia”, il nuovo lavoro di Teatro Valdoca, arriva in prima assoluta a Cesena da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. L’opera, ideata per il Teatro Bonci e coprodotta da ERT Teatro Nazionale in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora e il Centro di Residenza Emilia-Romagna parte da un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: poeta - mariangela
“Stando fermi”: una poesia di Mariangela Gualtieri. Leggila nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Sii dolce, sii gentile. Mariangela Gualtieri - Sii gentile” detta dall’autrice, Mariangela Gualtieri si racconta, “C’è splendore in ogni cosa” , Mariangela Gualtieri dice “Sermoni ai ... Lo riporta quotidiano.net
Premio Viareggio-Rèpaci. Mariangela Gualtieri vince nella sezione ’Poesia’ - È Mariangela Gualtieri, con la sua intensa raccolta "Ruvido umano" (Einaudi), a conquistare il prestigioso Premio Viareggio- lanazione.it scrive