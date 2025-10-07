La pizza è femmina A Somma Vesuviana una pizzeria guidata da donne diventa un caso social
Pari dignità ed indipendenza economica per le donne lavoratrici sono il vero successo della Pizzeria Maturazioni, che spopola sui social grazie anche alle storie di vita di Gabriella Esposito e dei suoi celebri claim. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
#Napoli Ieri sera ho conosciuto una donna straordinaria. Passione, amore, semplicità, autenticità. Poche parole per definire Teresa Iorio. " 'A pizza è femmena"! Possiamo dire che non solo la pizza lo è. Lo è la forza, il coraggio e quella luce negli occhi delle