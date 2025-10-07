La pigotta con il volto di Serena Mollicone | la memoria diventa tenerezza

C’è una bambola di pezza, da oggi, che porta il nome e il volto di Serena Mollicone. È una pigotta dell’Unicef, una di quelle bambole che salvano la vita, perché il loro ricavato va a sostenere i bambini più fragili del mondo. Ma stavolta non è solo beneficenza: è memoria che si fa carezza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

