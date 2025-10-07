La piadina romagnola alla conquista del Brasile | è la prima Igp straniera riconosciuta dallo stato sudamericano

Ravennatoday.it | 7 ott 2025

Riconoscimento storico per il pane nazionale dei romagnoli: l'Inpi (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale del Brasile) ha ufficialmente registrato la ‘Piadina Romagnola’ come Indicazione geografica protetta. Dunque niente più contraffazioni sul territorio brasiliano per l’iconico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piadina - romagnola

