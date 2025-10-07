' La persona al centro' i comportamenti nelle emergenze per accrescere la sicurezza

Una giornata studi, dal titolo 'La persona al centro. Impatto dei comportamenti umani nei progetti finalizzati alla salute e sicurezza delle persone', in programma giovedì 9 ottobre, a partire dalle 9, in Sala Estense.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL'iniziativa è dell'Università di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

persona centro comportamenti emergenze"La persona al centro": alla Sala Estense si parla dei comportamenti umani nelle emergenze, per accrescere la sicurezza dei soccorsi - L'evento promuove, ad un anno dalla scomparsa, anche il ricordo del dottor Antonio Zuliani, figura di riferimento nell'ambito della psicologia dell'emergenza e della gestione dei comportamenti in ... Riporta cronacacomune.it

persona centro comportamenti emergenzeAssistenza, la persona al centro. Angeli del soccorso e umanità - Una giornata di studi sull’assistenza con il convegno ‘La persona al centro. Da msn.com

