La pelle col passare degli anni può aver bisogno di collagene Quando e come e? utile integrare? Risponde la Professoressa Pucci Romano

L a mia pelle inizia a presentare rughe sempre più evidenti. So bene che e? dovuto al nomale scorrere del tempo. Eppure tante amiche, per rallentarne la comparsa, assumono integratori di collagene per bocca. E? una soluzione efficace? Letizia Dormire bene, apparire meglio: il riposo che cura la pelle X Leggi anche › La dermatologa risponde. Pelle spenta in autunno? I cibi che la nutrono Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano e? medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all'Universita? Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Membro di associazioni dermatologiche nazionali e internazionali, collabora con riviste e testate nazionali.

