La paura dei dazi spinge Stellantis a investire negli Usa altri 10 miliardi

Laverita.info | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ue pensa a tariffe del 50% per colpire l’acciaio cinese: altra vittoria di Trump. La Bce: economia in frenata a fine anno. 🔗 Leggi su Laverita.info

la paura dei dazi spinge stellantis a investire negli usa altri 10 miliardi

© Laverita.info - La paura dei dazi spinge Stellantis a investire negli Usa altri 10 miliardi

In questa notizia si parla di: paura - dazi

Made in Italy sotto scacco: i dazi e la Pac fanno paura

La grande paura dei dazi: ci costeranno quasi un punto di Pil

Pure Volkswagen punta sugli Usa per sfuggire ai dazi. La Bce ha paura e non taglia

Borsa: accordo Usa-Giappone su dazi spinge l'auto Ue, Stellantis +2% - L'automotive giapponese tira un sospiro di sollievo, dopo l'accordo con gli Usa per una riduzione dei dazi, e traina il comparto anche sulle Borse europee. Da borsaitaliana.it

paura dazi spinge stellantisCalo delle azioni Stellantis: cosa spinge il titolo verso il basso? - Un effetto domino dal settore auto europeo e le incertezze sui veicoli elettrici stanno trascinando il colosso. Lo riporta it.benzinga.com

Cerca Video su questo argomento: Paura Dazi Spinge Stellantis