La parabola di Francesca Albanese in collisione con il Pd | cosa succede a sinistra della sinistra

Roma, 7 ott – La parabola pubblica di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi, è l'emblema di un mutamento più profondo: la sinistra italiana non ha una leadership riconosciuta. Il Partito democratico continua a orbitare intorno a Elly Schlein, figura fragile, oscillante fra militanza giovanile e tattica parlamentare, ma priva di una vera autorità sul suo campo. In questa voragine, le piazze di solidarietà a Gaza e l'indignazione per l'offensiva israeliana hanno trovato un volto in Albanese, avvocato romano, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, diventata in poche settimane più riconoscibile di qualunque dirigente dem.

