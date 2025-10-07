La nuova stagione del San Rocco Sul palco i big dello spettacolo
Il San Rocco di Seregno, da oltre 50 anni una delle sale più prestigiose della Brianza, propone una stagione teatrale che ancora una volta manderà in scena alcuni tra i più conosciuti protagonisti del mondo dello spettacolo. La direzione ha confermato il cartellone della prossima stagione che si profila eterogenea nelle proposte e rispettosa della qualità, ma soprattutto dei contenuti culturali e artistici che sono sempre alla base delle scelte. Sette i lavori in abbonamento, in una sola replica, e due fuori abbonamento tra cui le otto repliche con gli amici della tradizionale compagnia de “I Legnanesi”: "Nel mix delle sette commedie - ha affermato Paolo Volontario, da sempre animatore del gruppo di volontari che gestisce la struttura di via Cavour - figurano diverse novità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
