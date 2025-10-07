Il San Rocco di Seregno, da oltre 50 anni una delle sale più prestigiose della Brianza, propone una stagione teatrale che ancora una volta manderà in scena alcuni tra i più conosciuti protagonisti del mondo dello spettacolo. La direzione ha confermato il cartellone della prossima stagione che si profila eterogenea nelle proposte e rispettosa della qualità, ma soprattutto dei contenuti culturali e artistici che sono sempre alla base delle scelte. Sette i lavori in abbonamento, in una sola replica, e due fuori abbonamento tra cui le otto repliche con gli amici della tradizionale compagnia de “I Legnanesi”: "Nel mix delle sette commedie - ha affermato Paolo Volontario, da sempre animatore del gruppo di volontari che gestisce la struttura di via Cavour - figurano diverse novità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La nuova stagione del San Rocco. Sul palco i big dello spettacolo