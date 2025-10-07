La nuova sfida di Roborock | ecco i robot tosaerba autonomi RockMow e RockNeo

Repubblica.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roborock guarda a un futuro in cui i robot potranno gestire in autonomia anche gli spazi esterni della casa. I suoi primi robot tosaerba rappresentano un’avvincente sfida ingegneristica. Ne abbiamo parlato con chi li progetta, per capire le grandi potenzialità - ma anche le. 🔗 Leggi su Repubblica.it

